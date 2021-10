Alle 20.45 spazio ai tre match in programma di questo mercoledì infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo Empoli ed Inter.

L’Inter ha bisogno necessariamente di ritrovare sé stessa. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, vive un momento particolare dove la vittoria non arriva da due partite e l’ambiente è in fermento. Buttare alle ortiche due scontri diretto contro Juventus e Lazio, raccogliendo un solo punto in classifica, ha acceso il campanello d’allarme al netto delle prestazioni mostrate dai nerazzurri negli ultimi due match.

Le valutazioni di Simone Inzaghi stanno ovviamente premendo su quello che sarà l’undici migliore da schierare in campo, ma anche trovare un equilibro che ovviamente va costruito non solo attraverso le prestazioni ma anche una consapevolezza di quanto si possa essere forti in tutto l’organico.

Di contro stasera c’è un Empoli che di fatto ha cominciato bene la stagione. La squadra di Andreazzoli, infatti, ha messo in cascina punti importanti, stabilizzandosi nel centro della classifica. Un avvio, dunque, che fa ben sperare in ottica salvezza. Serve, però, dimostrare anche grande compattezza anche contro un avversario tosto come l’Inter.

Empoli-Inter, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Allenatore. Andreazzoli

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Sanchez, Lautaro. Allenatore. S. Inzaghi