Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Sassuolo, match della decima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 18:30.

Sta per iniziare Juventus-Sassuolo, gara della decima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano i neroverdi di Alessio Dionisi. Reduci dal pareggio in casa dell’Inter, i bianconeri, a quota 15 punti in classifica, cercano i tre punti per restare nella scia delle prime della classe. Gli emiliani, invece, hanno vinto contro il Venezia nell’ultimo turno. Ad arbitrare il match sarà il signor Sacchi di Macerata.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Harroui, Oddei, Henrique, Defrel.