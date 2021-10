La nuova regola del calcio che è pronta a restare per sempre

L’Ifab approva la proposta di lasciare in via permanente la possibilità di fare cinque cambi in una sola gara: ora la palla passa alla FIFA.

L’Ifab è quell’ente che decide e promuove le regole da stabilire per il gioco del calcio. Proprio quest’ente ha quindi deciso di rendere permanente la possibilità di sfruttare non più solo tre cambi, ma cinque in una sola partita. Questa possibilità è stata effettivamente adottata in via provvisoria con l’arrivo improvviso del Covid-19, quindi come effetto della pandemia. La norma ora può restare in via permanente, ma la palla è passata nelle mani della FIFA e alle varie competizioni.

Regola dei cinque cambi: la decisione definitiva spetta alla FIFA

Le partite, a partire dal maggio del 2020 e a causa del Covid-19, sono state giocate a distanza di pochissime ore tra l’una e l’altra e i giocatori hanno avuto così bisogno di avere maggior cambi per poter rifiatare. Regola confermata nel maggio del 2021.

L’Ifab, perciò, ha comunicato in via ufficiale: “Il Consiglio di amministrazione ha approvato un’ulteriore estensione dell’emendamento temporaneo (introdotto a maggio 2020), dando a tutte le principali competizioni nazionali e internazionali programmate, per essere completate entro il 31 dicembre 2022, la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti“.

“A seguito di una serie di richieste da parte di confederazioni, associazioni, leghe e altre parti interessate – si legge nel comunicato – per l’introduzione permanente di questa opzione nelle leggi del gioco ha raccomandato oggi che le competizioni dovrebbero essere in grado di decidere di aumentare il numero di sostituti in base alle esigenze del loro ambiente calcistico. Mentre l’attuale numero di opportunità di sostituzione dovrebbe rimanere lo stesso”.