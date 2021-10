Luis Alberto dice addio alla Lazio, ma resta in Serie A

La cessione di Luis Alberto potrebbe entrare realmente nel vivo già dalla prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista dalla Lazio potrebbe lasciare la capitale già da gennaio: occhio alle possibili pretendenti

Il mercato di gennaio della Lazio potrebbe entrare nel vivo fin da subito con la cessione di Luis Alberto. Il centrocampista, in rotta con Sarri dopo i leggeri malumori di inizio stagione, potrebbe essere sacrificato per far cassa e rinvestire il ricavato su un nuovo centrocampista centrale e un nuovo esterno d’attacco.

Luis Alberto piace particolarmente all’Inter di Simone Inzaghi e alla Juventus, ma l’ex tecnico della Lazio potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per convincere il club nerazzurro a puntare sul numero 10 biancoceleste già dalla sessione invernale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, cessione Luis Alberto inevitabile: cifre e possibili retroscena

La Lazio potrebbe dire addio a Luis Alberto di fronte a un’offerta da circa 50 milioni di euro, ma non è escluso che Lotito possa accettare offerte anche più basse. La Juventus osserva interessata, ma l’affare Luis Alberto potrebbe prendere corpo solamente in caso di cessione di uno tra McKennie, Ramsey o Rabiot.

LEGGI ANCHE >>> La buona che Pioli e i tifosi del Milan attendevano da undici giorni

L’Inter, da questo punto di vista, resta in vantaggio sul giocatore perchè il diretto interessato conosce bene Simone Inzaghi e potrebbe essere entusiasta di lavorare nuovamente con il suo ex tecnico. Più defilata la posizione del Milan, anche se il possibile mancato rinnovo di Kessie potrebbe aprire nuovi scenari.