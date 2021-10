“Potevamo fare di più”: Verona-Juve, inaspettata rivelazione dell’allenatore

Il Verona batte la Juventus e manda nel caos Allegri e lo spogliatoio bianconero. Tudo ha spiegato il successo ai microfoni di ‘DAZN’.

L’Hellas Verona batte la Juventus allo stadio Bentegodi. Un successo, quello per 2-1, che fa sprofondare i bianconeri in classifica. Nel post gara, ad analizzare il match ci ha pensato Igor Tudor, allenatore del club veneto, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’. Ecco quanto dichiarato: “Un successo contro la mia Juventus? Di mio c’è solo il Verona. Sono contento, sono felice. Faccio i complimenti ai ragazzi, l’hanno meritata. Hanno dato veramente tutto”.

Tudor dopo Verona-Juve

Poi prosegue: “Dopo il 2-0 si poteva fare ancora altro lì davanti. Nel secondo tempo loro hanno creato qualcosina, però ci siamo abbassati ed abbiamo difeso il risultato con i denti. All’intervallo cambi mentalità e modo di giocare. Ai ragazzi ho detto che il possesso ci stava ma dovevamo farli male. Non si può rinunciare a fare gol, il calcio è così. Non è facile giocare con Dybala, Morata e gli altri. Oggi siamo cresciuti, ci sono stati più raddoppi, questo mi fa piacere. Poi in attacco siamo quelli, siamo forti ed è bello allenarli”.

“Dove può migliorare la squadra? Sulla solidità difensiva, bisognerebbe subire meno tiri. Con Caprari ci ho parlato tanto, è umile ed intelligente. Speriamo continui così. Simeone è forte, ha qualità. Ha voglia di lavorare, crescere ed ha umiltà. Juventus più o meno competitiva di quando c’ero io? Ha delle qualità, ma non sono in buon momento. L’allenatore è tra i più bravi, usciranno dai problemini che hanno ora”