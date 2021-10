“È stato un disastro”: Allegri nella bufera, attacco in diretta tv

La Juve di Allegri deve metabolizzare la seconda sconfitta subita di seguito: vince il Verona e Condò dice la sua a ‘Sky Sport’.

La Juventus ha perso, in campionato, per la seconda volta consecutiva. Dopo il ko difficile da digerire arrivato contro il Sassuolo, infatti, questo pomeriggio è arrivata un’altra brutta battuta d’arresto contro il Verona di Igor Tudor. Il tecnico dell’Hellas che, paradossalmente, è stato proprio alla Juve lo scorso anno come vice di Andrea Pirlo. Il match è terminato sul risultato di 2-1. A tal proposito, allora, Paolo Condò ha parlato della situazione che i bianconeri stanno vivendo ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Condò a ‘Sky Sport’: “Ritorno di Allegri? È stato un autentico disastro”

Paolo Condò, perciò, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha analizzato il momento che la Juventus sta vivendo: “La Juventus ha 8 punti in meno dell’anno scorso, gestione Pirlo, 14 in meno di due anni fa, gestione Sarri, e 16 in meno dell’ultimo anno di Allegri. Vuol dire che ci sono dei problemi che la presenza di Cristiano Ronaldo ha mascherato”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, continua l’incubo: Simeone stende la squadra di Allegri

Più nello specifico, su Massimiliano Allegri ha dichiarato: “Non me la sento di dire che la Juventus ha una brutta rosa, evidentemente sono venuti a mancare i giocatori di personalità per gestire i momenti difficili come questo. Ed è mancato anche l’allenatore: il ritorno di Allegri fino ad ora è stato un autentico disastro. È una squadra probabilmente costruita male”.