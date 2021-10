Paura per Aguero: malore in campo, serve l’ambulanza

Non è stata una serata serena per Sergio Aguero. L’attaccante del Barcellona ha abbandonato il campo per un problema fisico.

Una notte di paura a Barcellona per il malore che ha colpito Sergio Aguero. L’attaccante del Barcellona, dopo un contrasto aereo, ha accusato dei problemi alla gola e delle vertigini che l’hanno costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il Barcellona, impegnato questa sera contro l’Alaves nel match finito 1-1, ha perso uno dei protagonisti del match a partita in corso.

Malore per Aguero: in ospedale in ambulanza

Sergio Aguero ha abbandonato il campo durante la sua seconda presenza stagionale da titolare. Il motivo? Un misterioso problema fisico che l’ha colpito dopo un contrasto aereo con un avversario. Al minuto 41 il calciatore si è seduto sul terreno ed ha richiamato l’attenzione del direttore di gara. Toccandosi la gola, ha accusato difficoltà respiratorie ed è stato prontamente aiutato dallo staff medico del club blaugrana.

Il Kun, dopo i primi soccorsi del caso, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Un episodio piuttosto strano visto che il contrasto aereo non l’ha fatto cadere in alcun modo particolare né colpito dall’avversario. Le sue condizioni non sono preoccupanti. C’è attesa per il comunicato ufficiale del Barcellona.