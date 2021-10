Sta per iniziare Fiorentina-Spezia, match dell’undicesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 15:00.

Tutto pronto per Fiorentina-Spezia, gara dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Vincenzo Italiano ospita lo Spezia di Thiago Motta. I viola dovranno fare a meno di Pulgar e Dragowski, ma out c’è anche Nico Gonzalez, positivo al tampone molecolare da Covid-19 solo qualche giorno fa. In dubbio la presenza di Saponara, alle prese con un risentimento al ginocchio. Per i liguri, invece, sono tornati ad allenarsi in gruppo Erlic e Kiwior, arruolabili per la gara di Firenze.

Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Vlahovic, Saponara, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Rosati, Nastasic, Igor, Terzic, Venuti, Amrabat, Benassi, Bianco, Duncan, Maleh, Callejon, Toci.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Verde, E. Colley, Gyasi; Nzola. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Pietra, Sala, Reca, Erlic, Kiwior, Bertola, Manaj, Podgoreanu, Amian, Antiste, Salcedo, Strelec.