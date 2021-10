Dybala, ‘attacco alla spogliatoio’: “Così non si può”

Paulo Dybala punge i compagni nel post partita di Verona-Juventus, persa dai bianconeri: “Serve umiltà, non si può aver paura di indossare questa maglia”.

E’ un finale di ottobre tremendo per la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, perde anche oggi contro l’Hellas Verona di Igor Tudor. La squadra bianconera sembra essere entrata in un tunnel oscuro dal quale, per il momento, non si vedono spiragli di luce. L’ha detto Allegri nel post gara, serve silenzio e concentrazione per ritrovare la forza e la consapevolezza nei propri mezzi.

Dybala punge i compagni

Nel post partita di Verona-Juventus, l’allenatore bianconero non è stato l’unico ad aver analizzato la sconfitta del Bentegodi contro i veneti. Anche Paulo Dybala, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni, senza risparmiare toni forti.

Ecco quanto dichiarato: “E’ colpa nostra, abbiamo regalato un tempo al Verona che è stato più sveglio di noi. Dobbiamo ricordarci che siamo la Juve e che bisogna portare rispetto per questa maglia, per la sua storia e per i grandi campioni che l’hanno indossata. Dobbiamo fare tutti un bagno di umiltà. Ognuno di noi deve pensare a come fare per dare qualcosa di più. Prima di dormire stasera dobbiamo pensare alla partita. Chi indossa la maglia della Juventus non può avere paura. Da questo periodo se ne esce solo restando uniti”.