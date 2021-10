Roma-Milan, rigore e caos: la reazione mai vista di Mourinho

Mourinho protagonista durante Roma-Milan. Un gesto molto particolare dell’allenatore giallorosso dopo il rigore concesso agli avversari.

C’è stato tanto lavoro per Fabio Maresca durante la partita tra Roma e Milan. Tre punti importantissimi per entrambe le squadre, ed un clima rovente che ha contraddistinto tutto il match. Ecco perchè per il direttore di gara è stato necessario mantenere i nervi saldi, soprattutto quando il Var lo ha chiamato in causa.

In occasione del rigore concesso al Milan, infatti, sono state tante le polemiche nate in campo, ed ovviamente anche i social ha mostrato tutto il dissenso con i tifosi della Roma inferociti per la decisone di Maresca. Il contatto tra Mancini ed Ibrahimovic, con il difensore giallorosso che ha sfiorato il pallone ma non in una maniera tale da giustificare un dietrofront da parte del direttore di gara, che ha confermato la decisione iniziale.

Roma-Milan, Mourinho invita il pubblico ad andare a casa

Insomma, come sempre accade anche per Roma-Milan si parlerà tanto della direzione arbitrale. Il rigore concesso ai rossoneri è parso particolarmente generoso non soltanto ai tifosi sugli spalti o sui social. Anche i giocatori in campo hanno protestato vistosamente contro la decisione di Maresca.

E come l’ha presa Mourinho? L’allenatore giallorosso – come raccontato dall’inviato a bordocampo di Dazn – ha reagito con grande sarcasmo alla decisione dell’arbitro. Poi il gesto sorprendente, con il quale l’allenatore ha invitato il pubblico a tornarsene a casa, come raccontato sempre dall’inviato di Dazn.

Insomma, sarcasmo puro da parte di Mourinho che avrà ovviamente qualcosa da dire anche nel post partita della sfida contro il Milan.