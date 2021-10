“Squadra in ritiro”: la debacle in Serie A costringe a correre ai ripari

La Sampdoria di D’Aversa corre ai ripari dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Torino: l’allenatore non ha dubbi, squadra in ritiro.

La Sampdoria ha registrato una brutta sconfitta nella serata di ieri, sabato 30 ottobre, contro il Torino. La prestazione dei Blucerchiati non è piaciuta a D’Aversa, che comunque si è assunto le proprie responsabilità. Qualcosa dovrà cambiare lui, come ha riferito, qualcosa però dovrà cambiare anche nella mentalità dei suoi giocatori. Ecco dunque da dove è arrivata la volontà di portare la squadra in ritiro.

Sampdoria, D’Aversa comunica la sua decisione: “Squadra in ritiro”

Così Roberto D’Aversa ha rivelato la propria volontà ai microfoni di ‘Dazn’, nel post-partita di Torino-Sampdoria giocata ieri sera: “Manca la determinazione a portare a casa un risultato positivo. La prestazione è stata molto negativa. L’aspetto su cui bisogna lavorare è che si subiscono troppi gol: siamo l’unica squadra al mondo ad aver preso quattro reti dopo il 90′ e questo ci deve far pensare”.

“Ora – ha continuato D’Aversa – si rientra a Genova in pullman e poi si penserà ad andare in ritiro. È giusto che ognuno di noi si prenda le proprie responsabilità. Io sono sereno nel momento in cui le cose vanno bene, un allenatore si mette sempre in discussione: si hanno 2 punti in meno dell’anno scorso ma sembra che la situazione sia drammatica e che la squadra sia ultima in classifica. Non ho sentito il Presidente, è deluso ma lo siamo anche noi per primi“.