Sorpresa Milan, il nome nuovo per l’attacco arriva dal Sudamerica

Il Milan valuta nomi per l’attacco per la prossima stagione ed ora nel mirino del club c’è il talento del River Julian Alvarez.

Nonostante il primato in classifica ed una squadra in grande salute il Milan guarda sempre ‘con un occhio al calciomercato. Il club rossonero, in particolare, è alla ricerca di una punta per la prossima stagione, un giocatore che possa sostituire giocatori forti, ma forse un pò troppo in là con l’età come Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud.

Secondo quanto riporta TYC Sports il primo obiettivo della dirigenza rossonera è il giovane talento del River Plate Julian Alvarez, attaccante molto apprezzato sia in Italia che nel resto d’Europa ed ora seriamente nel mirino del Milan.

Milan e non solo sul talento Alvarez

Mentre in Europa il giocatore è osservato da Atletico Madrid ed Arsenal, in Italia Alvarez è sul taccuino della Fiorentina. Il club viola pensa al giocatore come uno dei possibili papabili a sostituire l’oramai partente Dusan Vlahovic.

Secondo il quotidiano argentino Maldini è pronto ad anticipare la concorrenza ed il Milan sarebbe pronto ad offrire ben 20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del talento sudamericano.