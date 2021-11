Juventus, arriva la critica inaspettata: “Con Pirlo era meglio”

L’inizio di stagione della Juventus ha destato tante critiche. Il club bianconero sta faticando e nel mirino c’è Alvaro Morata.

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e con Dybala e Kean spesso alle prese con problemi fisici la Juventus si è affidata spesso all’attaccante spagnolo Alvaro Morata. Il calciatore continua ad avere però un rendimento altalenante e finisce per essere la ‘vittima’ dell’esigente tifo bianconero.

In questo inizio di stagione ha collezionato solo 3 reti in 11 gare, un ‘magro’ bottino per il centravanti di uno dei club più forti in Italia ed in Europa. Morata è in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid ed anche per questo i rumors sul suo futuro crescono ogni giorno.

Juventus, le parole di Costacurta su Morata

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’ex calciatore ed ora opinionista Alessandro Costacurta ha provato a spiegare il momento difficile della squadra e del centravanti iberico:

“Morata gioca troppo lontano dall porta, vedo che con la Spagna è molto più incisivo. Nella Juve arriva poco davanti alla porta avversaria, bisognerebbe aumentare le occasioni. Anche lo scorso anno con Pirlo in panchina era meglio per lui, c’era più presenza in area”.