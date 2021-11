Juventus, la “resa” di Nedved: la sua frase non piacerà ai tifosi

Nel pre partita di Juventus-Zenit il vicepresidente Pavel Nedved ha rilasciato importanti dichiarazioni sugli obiettivi del club.

Mentre questa sera la Juventus può ottenere la qualificazione in anticipo per gli Ottavi di Champions League la situazione è ben diversa in campionato. Il club bianconero dista sedici punti dalle capoliste Milan e Napoli ed anche la zona Champions è un obiettivo abbastanza complicato.

Nel pre partita della sfida di Champions contro lo Zenit è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il vice presidente bianconero Pavel Nedved. L’ex calciatore ha rilasciato dichiarazioni per certi versi sorprendenti chiudendo praticamente al discorso scudetto ed addirittura mettendo in dubbio la qualificazione alla Champions League.

Juventus, Nedved ‘mette in dubbio’ la qualificazione alla Champions

Il dirigente ha parlato cosi: “Vogliamo restare nelle coppe europee anche il prossimo anno e questo è il nostro obiettivo quest’anno. Mercato? Non è giusto parlare di ciò in questo momento, ora dobbiamo concentrarci sul presente”.

Le parole di Nedved sanno molto di resa ed il ceco appare molto chiaro: “Sono stati giorni difficili e molto pesanti, abbiamo portato la squadra in ritiro e vogliamo una reazione. A Verona abbiamo perso con merito e viviamo una situazione complicata”.