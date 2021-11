Juve, l’attaccante non ce la fa: “Recupero molto difficile”

Continuano i problemi nel reparto offensivo per la Juve di Allegri. Il tecnico dovrà ancora fare a meno di Moise Kean.

Dopo la vittoria in Champions e la qualificazione agli Ottavi di finale la Juve di Massimiliano Allegri è tornata al lavoro in vista del delicato incontro di campionato contro la Fiorentina. Il club bianconero è ancora alle prese con problemi in infermeria, soprattutto per quel che riguarda una delle pedine fondamentali del reparto offensivo.

Torna a disposizione per il match contro i viola il centrocampista Aaron Ramsey che si è allenato oggi con il gruppo. Ancora out invece Mattia De Sciglio e Moise Kean.

Juve, le ultime sulle condizioni di Kean

Kean è arrivato come rinforzo degli ultimi giorni di calciomercato e pedina per sostituire parzialmente l’addio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante italiano sta però trovando diverse difficoltà a causa dei problemi fisici.

Come riporta Calciomercato.it anche oggi Kean ha svolto lavoro personalizzato ed il suo recupero in vista della Fiorentina appare difficile. Ovviamente il giocatore non dovrebbe nemmeno essere convocato per il doppio impegno della Nazionale di Roberto Mancini, rispettivamente contro Svizzera ed Irlanda del Nord.