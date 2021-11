Milan-Inter, Pioli ha già deciso come rovinare la festa ad Inzaghi

Il tecnico del Milan Pioli ha deciso: Ibrahimovic tornerà titolare contro l’Inter, con Giroud in panchina pronto a subentrare.

Smaltita la delusione in Champions League, il Milan si rituffa in campionato aggrappandosi alle sue certezze e al totem Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, lo svedese giocherà infatti dal primo minuto nel derby in programma domenica sera con Olivier Giroud (titolare mercoledì) pronto a subentrare a gara in corso. Una scelta presa dal tecnico Stefano Pioli anche in virtù del bilancio dell’attaccante contro i nerazzurri: 8 gol in altrettante partite.

Milan, Ibrahimovic titolare contro l’Inter

L’infiammazione al tendine d’achille, che lo aveva costretto a saltare 6 gare tra Serie A e Champions, appartiene ormai al passato. Ibrahimovic, nelle ultime 3 apparizioni, ha messo a referto 2 gol e 2 assist mostrandosi ancora una volta dominante dal punto di vista fisico. Il suo futuro, al momento, è ancora un rebus considerando che il contratto che lo lega ai rossoneri scadrà a giugno: le parti, con tutta probabilità, si incontreranno tra aprile e maggio per fare il punto della situazione e verificare se esisteranno ancora le condizioni per proseguire insieme.

Nel caso in cui il matrimonio non dovesse andare avanti, Ibrahimovic si guarderebbe intorno alla ricerca di una nuova sfida da vincere come spiegato di recente da lui stesso. “Il Milan mio ultimo club? Non sono sicuro, vedremo. Ho detto – le sue parole, rilasciate a ‘Telefoot’ – che voglio giocare finché posso. Se mi dovessero mandare via e sentirei di continuare, continuerei”. L’estate, in ogni caso, è lontana. Ibrahimovic ora vuole vincere con il Milan.