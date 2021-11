“Condannato, tutto deciso”: Donnarumma, a Parigi emettono sentenza

In casa Psg continua il dualismo tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma, ma in Francia sono convinti che presto ci sarà un solo numero uno.

Con l’acquisto in estate di Gianluigi Donnarumma il Psg si è assicurato (a parametro zero) uno dei portieri più forti e talentuosi sul panorama mondiale. Nonostante il grande acquisto il tecnico del club francese Mauricio Pochettino continua ad allenare con una sorprendente alternanza tra l’ex portiere del Milan ed il costaricano Keylor Navas.

Entrambi stanno offrendo grandi prove ed in particolare il portiere sudamericano non sta assolutamente facendo rimpiangere il giovane rivale. Dalla Francia sono però certi di come si concluderà probabilmente presto questo dualismo.

Donnarumma, a breve la scelta definitiva di Pochettino

Da Parigi sottolinea ParisFans c’è oramai una certezza: nonostante le grandi prestazioni di Navas il suo futuro è segnato. Il club parigino ha fatto un grosso sforzo per acquistare Donnarumma con un contratto fino al 2026 e l’intenzione della società è utilizzare il calciatore di origini campane come portiere titolare.

Il futuro di Navas in Francia è segnato, è solo questione di tempo e Donnarumma farà valere i propri gradi per diventare l’estremo difensore titolare. Il Psg ha due grandi portieri, ma la legge del calcio, l’età che avanza e vari particolari fattori fanno si che l’azzurro sia destinato, prima o dopo, a diventare l’estremo difensore titolare del club.