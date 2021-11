Donnarumma titolare, c’è chi dice no. Per Lloris “va bene così”

Lloris si schiera dalla parte del tecnico del Psg Pochettino, difendendolo dalle critiche riguardanti l’utilizzo di Donnarumma.

Un’altalena costante, tra campo e panchina. Per Gianluigi Donnarumma l’esperienza al Paris Saint Germain continua ad essere agrodolce a causa del continuo ballottaggio con Keylor Navas. L’ex Milan, finora, ha giocato soltanto 7 partite dal primo minuto tra Ligue 1 e Champions League. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata l’ennesima esclusione della sua stagione, visto che contro il Bordeaux il tecnico Mauricio Pochettino ha voluto puntare sul costaricense.

Donnarumma, Lloris si schiera dalla parte di Pochettino

La scelta, inevitabilmente, ha diviso l’opinione pubblica tuttavia a difendere l’allenatore ci ha pensato Hugo Lloris attraverso un’intervista concessa a ‘Le Parisien’. “Ha due grandissimi portieri e sono gestiti abbastanza bene. Entrambi, poi, giocano partite importanti. Non c’è un portiere associato ad una specifica competizione, ma una vera e propria rotazione”.

L’attuale estremo difensore del Tottenham ha poi analizzato il cammino dei parigini che in campionato hanno palesato alcune difficoltà piuttosto evidenti in fase di costruzione di gioco. Questo, nonostante la presenza di alcuni dei migliori giocatori del mondo. “Anche se la prestazione forse non è all’altezza delle aspettative, i risultati ci sono. Rispetto a quanto realizzato al Tottenham, a Parigi la sfida di Pochettino è differente. Abbiamo a che fare con due club di altissimo livello, ma con ambizioni diverse”.