“Lui non può sbagliare”: Donnarumma-Navas, l’ex PSG duro

Jerome Alonzo, ex giocatore del PSG, ha parlato della decisione di Pochettino di alternare Donnarumma e Navas: “Entrambi vorranno giocare”.

Il caso Donnarumma-Navas al PSG non sembra trovare pace. Mauricio Pochettino, stando alle ultime decisioni prese (come quella di schierare titolare Donnarumma con il Lipsia in Champions League – per la seconda volta consecutiva dopo la gara di campionato contro il Lille dove è stato decisivo in un episodio a inizio gara – e titolare Navas contro il Bourdeax in Ligue 1), sembrerebbe protendere per un uso alternato dei due portieri a copertura della porta del PSG.

Per conquistare un posto da titolare, infatti, Donnarumma ha dovuto attendere diverse partite, in cui è stato preferito Keylor Navas come prima scelta. Ora, invece, la loro gestione sembra aver trovato una sorta di punto di equilibrio. Così ha parlato di questa situazione Jerome Alonzo, ex Paris Saint-Germain, ai microfoni de ‘L’Equipe’.

PSG, Alonzo sul binomio Donnarumma-Navas: “Entrambi vorranno giocare”

Donnarumma è senza dubbio il futuro del PSG. Il club francese ha, perciò, stilato con il 22enne un contratto con scadenza a lungo termine nel 2026. D’altro canto, però, prima del suo arrivo, il primo portiere del Paris è stato con merito il 34enne Keylor Navas. Riguardo la loro alternanza, ai microfoni de ‘L’Equipe’, ha parlato Jerome Alonzo.

Ecco, dunque, qual è il pensiero dell’ex portiere del Paris Saint-Germain, Alonzo, diretto soprattutto alle pochissime possibilità che avrebbe Navas di permettersi di sbagliare: “Entrambi vorranno giocare, questo è sicuro. E temo che in questa gestione Navas abbia meno margini di errore, perché Donnarumma è il futuro ed è di moda“