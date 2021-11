FIGC, che stangata: 4 punti di penalizzazione al club

Brutte notizie per un club del nostro calcio: arriva la stangata ufficiale della FIGC e la penalizzazione di ben 4 punti in classifica

Maxi-stangata della FIGC, che nella giornata di oggi ha punito la società Calcio Foggia 1920. La decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare è di quattro punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, mutando l’attuale classifica del Girone C di Serie C.

Dal dispositivo si legge: “Il tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, presieduto da Carlo Sica ha deciso in merito al deferimento proposto dal Procuratore Federale del 14 ottobre 2021 nei confronti della sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, del sig. Canonico Nicola e della società Calcio Foggia 1920 Srl”.

FIGC, che stangata per il Foggia: 4 punti di penalizzazione

Quindi non solo la penalizzazione sportiva: “Per la società Calcio Foggia 1920 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva”. Il Foggia di Zeman dovrà fare i conti anche con le inibizioni: “La sig.ra Pintus Maria Assunta Elena, mesi 4 (quattro) di inibizione; – per il sig. Canonico Nicola, mesi 6 (sei) di inibizione”.

Il motivo di tale provvedimento è semplice ed è da ricercare nella cessione delle quote societarie, avvenuta in estate tra Maria Assunta Pintus e Nicola Canonico. E secondo quanto appurato dal Tribunale Federale, i documenti non risultano inviati nei tempi giusti. Ragion per cui, la società Foggia ha indetto una conferenza stampa venerdì 12 novembre alle ore 12.00 fare chiarezza sulla decisione della FIGC.