“È incredibile!”: il big ancora positivo al Covid, club di Serie A in allerta

Nico Gonzalez, ancora positivo al Covid-19, parla con preoccupazione dell’esperienza che sta vivendo: “Andrò a Roma per alcune analisi”.

Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina, è risultato ancora positivo al Covid-19, nonostante siano trascorsi 18 giorni dall’accertata positività. Il giocatore non ha potuto perciò prendere parte agli impegni della Nazionale Argentina e teme ora di non riuscire a tornare in campo neanche con i viola quando il campionato riprenderà, dopo la sosta per le nazionali appunto. Intervistato da ‘Espn’ ha, quindi, parlato del momento complicato che sta vivendo.

Fiorentina, Nico Gonzalez parla della positività al Covid: “Così da 18 giorni, è incredibile”

Intervistato da ‘Espn’, l’attaccante della Fiorentina si è mostrato amareggiato ma anche preoccupato per ciò che sta vivendo attualmente: “È incredibile. Sono 18 giorni che sono positivo, non capisco costa stia succedendo. Sono anche vaccinato, doppia dose”. L’argentino, infatti, non ha potuto giocare già contro la Lazio, lo Spezia e la Fiorentina Serie A. Inoltre, non è appunto partito con l’Argentina e quindi non ci sarà contro Uruguay (sabato 13 novembre) e Brasile (mercoledì 17).

Gonzalez ha, quindi, anche riferito che, appena sarà possibile, sicuramente si sottoporrà a ulteriori controlli medici: “Sono triste, mi dispiace perché lavoro per questo, però devo stare tranquillo e pensare a recuperare. Ancora non so quando potrò tornare in campo. Quando mi negativizzerò mi manderanno a Roma a fare alcuni esami e controllare che tutto sia apposto“.