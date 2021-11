Donnarumma, brivido clamoroso: la papera poteva costare carissimo

L’Italia ha pareggiato 1-1 con la Svizzera. Gli azzurri hanno rischiato di perdere nei minuti finali dopo un errore di Donnarumma.

Da pochi minuti è terminata la gara tra l’Italia e la Svizzera con il risultato di 1-1. Discorso qualificazione rimandato a lunedì, quando gli azzurri sfideranno l‘Irlanda del Nord in trasferta e gli elvetici giocheranno in casa contro la Bulgaria. Le due squadre hanno 15 punti, ma gli uomini di Mancini hanno 2 gol di vantaggio nella differenza reti.

La Svizzera è passata in vantaggio con Widmer ad inizio partita. L’Italia ha accusato il colpo, ma nei minuti finali del primo tempo Di Lorenzo è riuscito a pareggiare di testa su un calcio di punizione battuto da Insigne. Al 92′ Jorginho ha sbagliato un calcio di rigore, concesso da Taylor per un fallo di Garcia su Berardi dopo aver rivisto l’azione al VAR, mandando il pallone sopra la traversa.

Errore di Donnarumma nel finale, ma Bonucci salva l’Italia

La squadra di Mancini, sotto schock dopo l’errore di Jorginho, ha rischiato di andare di nuovo sotto con l’errore di Donnarumma. Il portiere del PSG, pressato da Zakaria, va a vuto in area. Il pallone arriva sui piedi di Zaqiri, ma Bonucci è bravissimo a spazzare via il pericolo.

L’errore di Donnarumma poteva costare la sconfitta per l’Italia e la quasi certezza di giocare lo spareggio per qualificarsi al Mondiale dell’anno prossimo in Qatar. L’ex giocatore del Milan aveva avuto anche una bellissima accoglienza dall’Olimpico, che l’ha applaudito non appena sceso in campo.