“Me la giocherei con lui”: l’ex Ct lancia l’idea per l’Italia di Mancini

Il Ct della Nazionale Mancini valuta l’impiego di Scamacca nella sfida di lunedì contro l’Irlanda del Nord. Gentile lo sponsorizza.

L’unica certezza è la bocciatura di Andrea Belotti. Il capitano del Torino, nella sfida contro la Svizzera, non è riuscito ad incedere come sperato offrendo una prestazione nel complesso deludente. Ecco perché, nella cruciale partita che attende lunedì l’Italia a Belfast, il Ct della Nazionale Roberto Mancini sta prendendo in considerazione l’idea di effettuare alcune modifiche nel reparto offensivo della squadra. L’idea attualmente in pole position è quella di impiegare il falso nueve tuttavia non è escludere una possibile titolarità di Gianluca Scamacca.

Italia, Mancini pensa a Scamacca contro l’Irlanda del Nord

A spendere parole al miele nei confronti dell’attaccante del Sassuolo, convocato da Mancini per ovviare all’assenza di Ciro Immobile, è stato Claudio Gentile nel corso di un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’. “Sì, lo rischierei. Mi giocherei la carta del giovane che ha voglia di spaccare il mondo. Perché no. E poi dopo un po’ i giovani devi iniziare a farli giocare, soprattutto se non hai grandi alternative. Scamacca potrebbe essere la mossa giusta”.

L’ex difensore ha poi parlato della partita di cruciale importanza per la qualificazione ai prossimi Mondiali. “Non mi preoccupo. Sono fiducioso, anche perché non sarà facile nemmeno per la Svizzera. Vedo che alcune cose si danno troppo per scontate. La squadra nel secondo tempo di Roma ha reagito, ha saputo imporsi e potevamo vincere. Occorre ripartire dalla ripresa. Il gruppo è lo stesso di questa estate, i meccanismi anche, basta riannodare i fili”.