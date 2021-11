“Wanda, sesto figlio in arrivo?”: la risposta spiazza tutti

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo felici insieme, come testimoniato dall’ultima foto postata sui social. Sesto figlio in programma?

Considerando i personaggi coinvolti, dire che non ci saranno altre sorprese è complicato. Eppure gli ultimi sviluppi fanno presagire davvero una pace ritrovata e durevole. Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo le recenti litigate a causa del presunto tradimento del giocatore del Psg con Eugenia Suarez, sembra essere tornato il sereno. A confermarlo è stata la bionda showgirl, che sulla propria pagina Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae di nuovo insieme al marito.

Icardi-Wanda, nuovo figlio all’orizzonte?

Un’immagine accompagnata da una didascalia non interpretabile. “Dopo 4 giorni indimenticabili torniamo a casa. Ci aspettano le 5 personcine piú importanti della nostra vita”. Tanti i commenti ricevuti, compreso quello di un utente che le ha scritto: “Sesto figlio in arrivo?”. Wanda ha deciso di replicare al quesito, taggando nella risposta proprio l’ex attaccante dell’Inter. Si sta quindi per allargare la famiglia dei due argentini? Stando agli ultimi sviluppi, pare proprio di sì.

Un evento, in caso, che sancirebbe una volta di più la riappacificazione della coppia e che consentirebbe alla punta di ritrovare quella serenità perduta nei giorni successivi alla crisi coniugale: per lui, nelle ultime due partite disputate dal Paris Saint Germain tra campionato e Champions League prima della sosta per le nazionali, appena 5 minuti in campo.