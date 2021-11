“Non mi interessa”: le ultime dichiarazioni di Ramsey dalla nazionale

Aaron Ramsey continua ad essere oggetti di diverse critiche circa il suo rendimento. Il gallese però non ci sta e risponde per le rime.

Arrivato alla Juventus con grandissime aspettative, Aaron Ramsey non ha offerto quello che i tifosi e i dirigenti bianconeri speravano. La sua “involuzione” ha colpito anche le sue prestazioni con la maglia della nazionale gallese.

Qualche problema fisico di troppo e per Ramsey l’inserimento negli schemi prima di Pirlo e poi di Allegri è risultato alquanto difficile. Presenze discontinue che, sebbene non gli siano costate il posto in nazionale, dove resta un punto fermo, hanno fatto sorgere dubbi sulla sua tenuta fisica.

A chiarire le cose ci ha pensato lo stesso Ramsey. “Non mi interessa quello che dicono su di me.” ha dichiarato il gallese in un video. “So io quanto sia importante per me giocare per il Galles o per la Juventus. Mi sento ancora nelle condizioni di poter fare grandi prestazioni e spero di riuscirci ancora per tanto tempo”.

Galles di Ramsey ad un passo dai play-off mondiali

Sebbene ci sia ancora la possibilità di retrocedere al terzo posto nel girone, il Galles è ad un passo dai play-off di qualificazione per i Mondiali in Qatar del prossimo anno. La compagine britannica è infatti a +3 di vantaggio sulla Repubblica Ceca. Ma guai a distrarsi.

Le parole di Ramsey suonano infatti anche come un implicito invito ai compagni a non abbassare la guardia. Nell’ultima gara del girone contro il già qualificato Belgio, il Galles dovrà fare almeno un punto per essere sicuro della qualificazione. Altrimenti, qualora la Rep.Ceca dovesse battere l’Estonia, entrerà in gioco la differenza reti.