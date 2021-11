“Il presidente mi chiese Messi”: il retroscena dal club di Serie A

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha ricordato un aneddoto di mercato del fu presidente Squinzi.

Il Sassuolo rappresenta da anni una realtà ormai stabile della nostra Serie A. Il piccolo club emiliano, anche e soprattutto grazie ad una proprietà forte e a molti investimenti, si è ormai stabilizzato in massima serie.

Gran parte del merito va al compianto presidente Giorgio Squinzi. L’ex numero uno neroverde, scomparso due anni fa all’età di 76 anni, ha guidato buona parte della scalata del Sassuolo. A ricordare la sua passione e la sua intraprendenza sul mercato ci ha pensato l’attuale amministratore delegato Giovanni Carnevali.

“Vi racconto un aneddoto: mi chiedeva spesso di comprare Messi!” così ha svelato il curioso retroscena Carnevali durante il Social Football Summit. “Era una battuta, ma questo dimostrava comunque la sua ambizione e quanto ci tenesse al Sassuolo.”

Nazionali un “peso” per i club? Non per il Sassuolo

Molti club considerano le convocazioni per le nazionali una scocciatura. Non il Sassuolo. Carnevali infatti è estremamente orgoglioso dei suoi ragazzi nel giro della nazionale italiana “Quando l’Italia ha vinto con i nostri ragazzi è stata una gioia incredibile. Abbiamo fatto bene a puntare su di loro sul mercato. E’ una grande soddisfazione sia per loro, ma anche per noi. Perché ci inorgoglisce molto aver fatto determinate scelte.”

Infine un passaggio sul lato economico e un bilancio sulla stagione del Sassuolo: “Far combaciare aspetto economico e aspetto tecnico non è mai facile. Ricordiamoci però che noi siamo al nono anno consecutivo in Serie A. Siamo andati in Europa League e l’anno scorso l’abbiamo sfiorata di poco.”