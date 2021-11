Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo i campioni in carica dell’Inter contro il Venezia.

L’Inter tiene il passo delle prime in classifica. Milan e Napoli non vincono da due partite, e cosi i nerazzurri sono riusciti a rosicchiare qualche punto. L’obiettivo, però, è quello di non mollare un centimetro, e cosi la squadra di Simone Inzaghi dovrà approfittare di qualsiasi occasione per portare a casa punti preziosi.

Approfittare di qualsiasi passo falso delle prime, è l’obiettivo da consolidare per l’Inter. Di fronte, oggi, c’è un Venezia che sta ben disputando la sua stagione. Per la squadra di Zanetti, chiaramente, l’obiettivo è diametralmente opposto: centrare la salvezza, e farlo anche portando punti a casa contro avversarie più che temibili.

L’Inter, ovviamente, è una di questa ma anche la squadra di Inzaghi dovrà essere tutt’altro che tranquilla: lo scivolone, infatti, si nasconde concretamente dietro l’angolo, e per questo c’è bisogno di grande concentrazione, soprattutto dopo le fatiche europee.

Venezia-Inter, le formazioni ufficiali