“Ho tantissima paura di…”: PSG, Donnarumma non si trattiene

Gianluigi Donnarumma ha risposto alle domande di tifosi sul profilo ‘Instagram’ di ‘Red Bull Italia’ e ha confessato la sua più grande paura.

Gianluigi Donnarumma ha risposto, tramite il profilo ‘Instagram’ di ‘Red Bull Italia’, alle domande che i tifosi gli hanno posto. Un privilegio per i sostenitori del giocatore che hanno avuto modo di essere letti e un piacere per il portiere del PSG rispondere loro, dal momento che si è mostrato disponibile e sorridente fin dalla prima story pubblicata. In esse, quindi, ha spaziato dal racconto dei ricordi vissuti con la Nazionale Italiana fino al racconto della sua più grande paura.

Donnarumma e la sua più grande paura: “È assolutamente vero…”

Donnarumma ha parlato nelle stories di ‘Instagram’ del profilo ufficiale di ‘Red Bull Italia’ di quella che è la sua paura più grande. Alla domanda “Gigio ma la tua fobia delle lucertole è vera o è una fake news?“, infatti, il portiere del Paris Saint-Germain e dell’Italia ha risposto sorridendo: “Assolutamente vero. Non è una fake news. Ho tantissima paura delle lucertole da quando ero piccolino. Quindi si, ho paura“.

Ha poi parlato della sensazione che ha provato quando ha parato i rigori in semifinale prima, contro la Spagna, e in finale poi, contro l’Inghilterra: “È bellissimo, poi farlo in semifinale e in finale europee decisive è un qualcosa di eccezionale. Ero in trance agonistica poi ho visto i miei compagni che mi saltavano addosso e dopo ho festeggiato anch’io con loro. Ero al settimo cielo“.