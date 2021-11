“Vendete Donnarumma, prendete lui!”: PSG, che succede dopo la gara

Donnarumma, critiche furibonde dopo la vittoria con il Saint Etienne. L’errore che ha portato al vantaggio avversario non è andato giù ai tifosi.

Un Donnarumma che divide, ancora. La sua avventura in terra parigina è cominciata da diverse settimane, ma l’estremo difensore italiano resta al centro del chiacchiericcio mediatico, per quelle che sono prestazione che di sicuro dovranno essere riviste in alcuni punti. Certo, la mancanza di una titolarità fissa non giova all’ex Milan, che ovviamente necessiterebbe di un ruolo stabile tra i pali del Paris Saint Germain. Cosi, però, non è.

L’alternanza con Keylor Navas resta viva nella mente di Mauricio Pochettino, che vuole sfruttare entrambi senza cedere ad una maglia da titolare fisso per uno dei due. E’ questo il problema alla base di qualche scivolone di troppo per Gigio? Possibile. Anche oggi, contro il Saint Etienne, la vittoria del PSG è stata macchiata proprio da un suo errore, prima in ribattutta (corta, sull’avversario) e poi sulla successiva mancata respinta sul tiro arrivato dall’avversario Bouanga, che ha firmato il momentaneo 1-0 del Saint Etienne.

PSG, Donnarumma ancora criticato: i tifosi parigini si dividono

Sono tanti, dunque, i messaggi che sui social stanno mostrando una larga parte di tifosi arrabbiati proprio con Donnarumma. Il motivo, ovviamente, quell’errore sul vantaggio del Saint Etienne, che di fatto che messo in difficoltà fin dall’inizio il Paris Saint Germain.

vendez donnarumma prenez Etienne Vert. — riquelme. #9 (@Romss76) November 28, 2021

“Fortuna che abbiamo Navas!”, scrive un utente al quale si legano anche altri tifosi della squadra francese: “Un’altra papera, svegliati ragazzo!”, “Pochettino, la prossima volta parti con Navas”, sono soltanto alcuni dei messaggi che stanno spuntando su Twitter. C’è chi, poi, tra i tifosi del PSG ha addirittura individuato un sostituto di Donnarumma: “Vendete Donnarumma e prendete Etienne Vert (ovvero Green, il portiere del Saint Etienne, ndr)”.

C’è ancora qualcuno che prova a difendere Donnarumma, ma la verità è anche dall’Italia non ci sono commenti positivi per l’ex Milan che sta faticando più del previsto nella sua nuova esperienza francese. Un aspetto sul quale lo stesso ragazzo dovrà lavorare.