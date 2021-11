Atalanta, l’annuncio in diretta che i tifosi aspettavano

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2024. L’annuncio in diretta da parte dell’ad Percassi.

Straordinario poker dell’Atalanta in occasione della sfida del turno infrasettimanale contro il Venezia e un grande colpo era già arrivato nel weekend con la convinta vittoria sulla Juventus. La Dea vive un’altra grande stagione in lotta per il vertice e il tutto è stato condito in serata da un gradito annuncio da parte della società.

Atalanta, Percassi annuncia il rinnovo di Gasperini. Il tecnico: “Grande feeling tra noi”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ai microfoni di ‘SKY Sport’, infatti, ha annunciato il rinnovo contrattuale del mister Gian Piero Gasperini: “Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto con l’allenatore. In mattinata abbiamo trovato il tempo per farlo, lui è al centro del nostro progetto. Gasperini ha firmato un accordo fino al 2024 con opzione per il 2025. Ci chiede sempre il massimo e ciò è uno stimolo per la società. Tuttavia, il mister sa di avere a disposizione una squadra competitiva e un gruppo molto unito”.

Proprio l’allenatore nel post-match ha a sua volta commentato la decisione di proseguire nel futuro insieme all’Atalanta un’avventura cominciata nel 2016: “I discorsi andavano avanti da un po’ e oggi abbiamo firmato. Non è che la testimonianza di attaccamento a una famiglia che mi sta dando grandi gratificazioni. Con l’ambiente, e in particolare con la famiglia Percassi, ho un grande feeling”.