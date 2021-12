Milan, il colpo di gennaio si tira fuori: l’annuncio gela i rossoneri

Adli parla del Milan, spiegando di voler sbarcare alla corte di Pioli soltanto in estate. Ora il suo obiettivo è fare bene con il Bordeaux.

Il Milan, in caso di addio anticipato di Franck Kessie, punterà ad anticipare il suo sbarco già a gennaio. Yacine Adli, dal canto suo, punta a vestire il rossonero soltanto in estate: ora, infatti, l’obiettivo è quello di aiutare la sua attuale squadra, il Bordeaux, a raggiungere un buon piazzamento in classifica e la qualificazione ad una coppa europea. A confermarlo è stato lui stesso, ai microfoni del quotidiano ‘Le Parisien’.

Milan, Adli parla del suo arrivo in rossonero

“Quando un club del genere ti prende, c’è voglia di andarci subito, ma quest’anno mi aiuterà a prepararmi meglio. E voglio aiutare il Bordeaux a fare una buona stagione. Il mister si aspetta che io sia più decisivo”. Il Milan lo ha preso nella sessione estiva del mercato, pagandolo 10 milioni: una cifra ritenuta adeguata al valore del trequartista classe 2000 capace di giocare anche nella posizione di mediano ed esterno di fascia a sinistra.

La sua stagione, fin qui, è stata tutto sommato positiva: un gol e 5 assist in 16 apparizioni complessive in Ligue 1. Numeri che Adli punta a migliorare nel corso delle prossime partite. Il Milan, nel frattempo, continua a guardare in Francia al fine di rinforzarsi: nel mirino c’è Romain Faivre del Brest, valutato però circa 20 milioni.