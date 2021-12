“Un enorme errore…”: Donnarumma-Navas, le risposte alla serata del PSG

Serata perfetta per il PSG e per Gianluigi Donnarumma: il portiere italiano è stato titolare contro il Monaco, le risposte dei tifosi.

Una serata perfetta sia per il Paris Saint-Germain sia per Gianluigi Donnarumma che conclude il match contro il Monaco senza subire gol e portando a casa una vittoria importante. Il PSG, infatti, ha vinto la gara con un netto 2-0: doppietta personale di Mbappé e clean sheet per il portiere italiano. I tifosi, come spesso accade, hanno detto la loro sui social.

Plus je le vois jouer, plus je pense que ça aurait été une énorme erreur de ne pas signer #Donnarumma, malgré la présence de l’excellent Navas. #psg #PSGASM — Exexpat_napoli (@exexpat_napoli) December 12, 2021

PSG-Monaco, Donnarumma viene scelto come titolare e i parigini vincono

Il PSG, quindi, stasera può sorridere e consolida ancora di più il primo posto in classifica di Ligue 1 con 45 punti. Gianluigi Donnarumma è stato scelto come portiere titolare, preferito a Keylor Navas da Mauricio Pochettino. Per la seconda volta consecutiva dopo la sfida contro il Bruges. Il portiere del club parigino non si fa sorprendere e porta a casa un clean sheet. Al resto pensa Mbappé, segnando su rigore e non solo.

La risposta è arrivata anche su ‘Twitter’ e per il portiere italiano è stata certamente positiva: “Più lo vedo giocare, più penso che sarebbe stato un grosso errore non firmare Donnarumma , nonostante la presenza dell’ottimo Navas“. Piena fiducia, dunque, anche da parte dei tifosi, al giovane portiere del PSG. Non firmare il contratto con lui, per i sostenitori del club, sarebbe stato un grosso errore.