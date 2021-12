Inter da sogno: poker e sorpasso, Inzaghi ‘avverte’ Milan e Napoli

Un match questa domenica sera in cui l’Inter ha dato spettacolo: ben quattro i gol segnati dai nerazzurri, il Cagliari si arrende al ko.

Match dominato, in questa fredda domenica sera a San Siro, da un’Inter straripante che non ha permesso al Cagliari di mettere in difficoltà la propria prestazione. Dopo la frenata del Napoli e il rallentamento del Milan, l’Inter mette la freccia a sinistra e compie il sorpasso. Simone Inzaghi raggiunge così il primo posto della classifica di Serie A e può andare a dormire sonni tranquilli questa sera.

Inter-Cagliari, termina 4-0 il match di San Siro

Un’Inter straripante non lascia spazio a un Cagliari sempre più sfiduciato. Quattro i gol segnati con la doppietta di Lautaro Martinez e le reti di Sanchez e Calhanoglu. Ma la gara non è stata solo questo, perché il gioco dei nerazzurri non si è praticamente mai fermato: 25 tiri verso la porta di Cragno che questa sera ha registrato un record personale. Ha infatti firmato la sua 146ª presenza in Serie A con ben 11 parate solo in questa serata. Si è, inoltre, reso protagonista della parata al rigore fallito da Lautaro Martinez.

Un impressionante Barella, ex della gara, realizza ben due assist, oltre ad almeno tre tiri tentati verso lo specchio della porta avversaria. Al 29′ e al 68′ Lautaro realizza i suoi due gol personali, mentre al 44′ fallisce l’opportunità dal dischetto. Al 50′ va a segno Sanchez, mentre al 66′ Calhanoglu trova una splendida rete. Continua per il Cagliari il momento di difficoltà.

Classifica di Serie A aggiornata

Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Empoli 26, Roma 25*, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia* 12, Cagliari 10, Genoa 10, Salernitana 8

*una partita in meno