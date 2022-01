Atalanta, Gasperini ha un nuovo pupillo: che smacco al Papu Gomez

L’Atalanta pronta ad accogliere Jeremie Boga: l’ivoriano è ad un passo dagli orobici e Gasperini lo attende. E intanto, occhio allo ‘smacco’ al Papu Gomez…

A pochi punti dalla vetta e con la voglia di confermarsi ad altissimi livelli per l’ennesima stagione di fila. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non è più una sorpresa e, quest’anno, punta all’intera posta in gioco. In piena corsa per i piani altissimi della classifica, gli orobici sono partiti subito forte e scaldano i motori della seconda parte di stagione.

Dopotutto, è nel girone di ritorno che la Dea (solitamente) dà il meglio di sé. Ragion per cui, Gasperini avverte le milanesi e le altre concorrenti per i primi quattro posti. Quest’anno l’Atalanta c’è e non vuole accontentarsi, come dimostrato anche dal mercato che i nerazzurri stanno mettendo in mostra. E l’ormai imminente arrivo di Jeremie Boga ne è l’esempio.

Atalanta, per Boga pronta la numero dieci: che ‘smacco’ al Papu Gomez

D’altronde, Jeremie Boga è stato uno dei calciatori più richiesti da Gasperini. L’Atalanta è sulle sue tracce da tempo e, adesso, si prepara finalmente ad abbracciare il talento ivoriano. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per l’ormai ex Sassuolo non solo è pronto un posto di rilievo nelle rotazioni del Gasp, ma è pronta anche la maglia numero dieci della Dea.

L’ennesimo ‘smacco’ al Papu Gomez, che da quando ha lasciato Bergamo per i noti dissapori con il tecnico dell’Atalanta, ha visto la sua numero dieci ancora non assegnata. E adesso, dopo un anno esatto, la ‘diez’ tornerà ad avere un padrone. A Boga il compito (arduo) di non far rimpiangere il suo storico predecessore.