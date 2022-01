Il 2022 fa tremare la Juventus: 15 positivi, Allegri gelato

Juventus-Napoli, rischio focolaio da Covid-19: 15 positivi nella società bianconera

Juventus-Napoli, alla stregua dello scorso anno, quando proprio dilagava la pandemia, è nuovamente a rischio per la presenza di diversi positivi in entrambi i gruppi squadra. Nel caso degli azzurri, si attende un parere dell’ASL dopo il prossimo giro di tamponi, ma la situazione potrebbe essere abbastanza definita. Al momento, in isolamento si trovano Hirving Lozano, Victor Osimhen ed Elijf Elmas, mentre Andrea Petagna e Kevin Malcuit sono in isolamento fiduciario per un contatto con persona positiva.

La situazione della Juventus è quella che preoccupa di più per un possibile focolaio. Giorgio Chiellini, difensore bianconero, è stato ritrovato positivo al coronavirus, dopo essere tornato in gruppo ad allenarsi in seguito ai cinque giorni di isolamento per contatto con una persona che aveva contratto il virus. La sessione era comunque stata individuale e il calciatore è poi tornato a casa per la nuova quarantena. Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, la Juventus già conta 12 positivi nelle giovanili oltre ad Arthur, Pinsoglio e Chiellini (15 in tutto) che sicuramente non potranno partecipare al match contro il Napoli. Si teme quindi si cominci a trattare di un focolaio e quindi che l’ASL possa sospendere la sfida.