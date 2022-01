Calciomercato Cagliari, Mazzarri affila le armi: il nuovo attaccante

Il Cagliari cerca l’attaccante per coprire l’assenza di Keita Baldé che sarà impegnato in Coppa d’Africa: due i nomi che interessano il club

Il Cagliari, sotto la guida di Walter Mazzarri, ha bisogno di trovare il punto di svolta in questa stagione di Serie A. Il club rossoblù ha collezionato fino a questo momento solamente 10 punti in campionato ma per uscire dalla zona retrocessione e puntare a salvarsi ne servono molti di più. L’obiettivo, quindi, è quello di rafforzare anche il reparto offensivo, specialmente per gli impegni che terranno occupato Keita Baldé in Coppa d’Africa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, spuntano due nomi per l’attacco: non si pensa solo a Lasagna, ma anche a Petagna

Il Cagliari vuole muoversi già con il calciomercato di gennaio per correre ai ripari in vista della seconda parte di stagione di Serie A. La situazione vissuta in campionato non è sicuramente semplice e la squadra guidata da Walter Mazzarri vuole dare una scossa al proprio cammino. C’è inoltre la necessità di andare a coprire l’assenza di Keita Baldé che sarà impegnato con il Senegal in Coppa d’Africa. Inoltre, l’attaccante è accostato sempre di più nelle ultime ore alla Lazio, interessata al suo profilo, quindi il Cagliari ha necessariamente bisogno di alternative.

LEGGI ANCHE >>> Icardi, Mauro gela la Juventus: parole dure inaspettate

Due sono i profili, secondo ‘Tuttosport’, che il club sardo starebbe monitorando nelle ultime ore. Il primo è quello di Kevin Lasagna, di proprietà dell’Udinese ma attualmente in prestito al Verona dove comunque non sta trovando moltissimo spazio, viste anche le prestazioni che sta dimostrando di poter giocare Simeone. Il secondo è, invece, quello di Andrea Petagna, che si sta in ogni caso dimostrando importante in questo periodo di assenza forzata di Osimhen. L’obiettivo per il Cagliari è far arrivare in squadra almeno uno dei due attaccanti.