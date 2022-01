Icardi, Mauro gela la Juventus: parole dure inaspettate

Ore calde per il mercato della Juventus che cerca una valida alternativa per lasciar partire Morata: arriva però una ‘bocciatura’ per Mauro Icardi

La Juventus ha bisogno di un attaccante che possa garantirle più gol sotto porta. A maggior ragione adesso, con Alvaro Morata che sembra essere più dentro che fuori dal progetto del club bianconero. L’interesse del Barcellona per lui sembrerebbe essere concreto e la Juve, per lasciarlo partire, ha prima bisogno di una valida alternativa. Il nome più caldo resta sempre quello di Mauro Icardi, poco impiegato tra le file del PSG. Sembrerebbe, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, che i due club abbiano avuto già colloqui informali. Per lui, però, è arrivata anche una bocciatura proprio dalle pagine del quotidiano sportivo.

Juventus, le parole di Massimo Mauro bocciano Mauro Icardi: “Non è l’uomo giusto”

Il giornalista Massimo Mauro, quindi, non ha dubbi su Mauro Icardi e sul suo eventuale arrivo alla Juventus. Secondo quanto dichiarato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante del PSG non sarebbe l’uomo giusto per i bianconeri: “Non è l’uomo giusto. Uno come lui rischia di diventare un problema in ogni club. Per stile e caratteristiche non è l’uomo giusto: fossi un dirigente non lo prenderei mai. Inutile far finta di non vedere l’imbarazzo che c’è intorno a questo giocatore. La sovraesposizione sui social, la moglie manager ingombrante. Per me non sono atteggiamenti ammissibili per un professionista del suo livello”.

“Nello spogliatoio – ha proseguito nell’intervista Massimo Mauro – ci sono delle regole sacre e dei codici che vanno rispettati, gli equilibri sono delicati e Icardi non ti dà garanzie. Non so in che condizioni atletiche sia adesso, però in generale non mi sembra l’attaccante di cui la Juventus ha bisogno. Icardi è un centravanti d’area che ha bisogno di un certo tipo di gioco. I bianconeri non hanno le caratteristiche per farlo rendere al meglio”.