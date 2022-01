Calciomercato Inter, scambio tra scontenti: l’ultima intuizione di Marotta

L’Inter al lavoro sul mercato per regalare un rinforzo utile al 3-5-2 di Inzaghi: Marotta pronto a scambiare uno scontento per l’obiettivo

Il titolo di campione di inverno non riempirà la bacheca, ma aumenta quantomeno la stima e la consapevolezza dell’Inter. Lo sa bene Simone Inzaghi, partito in sordina con i suoi nerazzurri e, adesso, in cima alla classifica di Serie A con pieno merito. E mantenere la vetta, in questa seconda parte di stagione, non sarà un’impresa facile.

Dopotutto, servono gambe e uomini in più. Anche perché la Champions League va onorata e la rosa puntellata in tutti i suoi reparti. Sia in entrata che in uscita. E allora, sotto con il lavoro: per Marotta ed Ausilio sarà un gennaio di pieno lavoro, consapevoli che sarà complesso piazzare gli esuberi e raggiungere i rinforzi richiesti, nel giro di qualche settimana.

Inter, l’ultima intuizione di Marotta: scambio Vecino-Digne con l’Everton?

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ultima intuizione di Beppe Marotta sarebbe uno scambio tra scontenti. A centrocampo, Vecino non trova spazio e chiede una nuova piazza dove riacquistare minuti e importanza. Ragion per cui, occhio al potenziale affare con l’Everton. Sulla sponda blue di Liverpool, Digne è ormai in rotta con Benitez e potrebbe lasciare Goodison Park a prezzo di saldo.

Un’occasione da esplorare e testare per l’Inter, alla ricerca di un calciatore capace di dare rifiato a Perisic sulla fascia sinistra. L’ipotesi raccontata dalla ‘rosea’ è chiara: scambio di prestiti (e di scontenti), con opzioni e bonus legati tutti da definire. L’Everton gradirebbe un obbligo di riscatto, ma l’affare può allettare comunque i Toffees. Occhi attenti, dunque, sull’asse Milano-Liverpool.