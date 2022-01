Calciomercato Salernitana, nomi caldi: un ex Juve per Colantuono

La Salernitana pronta ad investire sul mercato per aumentare la qualità della rosa: riflettori puntati su Caceres e Marin del Cagliari.

Guarda al futuro con ottimismo la Salernitana, dopo aver evitato l’estromissione dalla Serie A. Il neo presidente Andrea Iervolino, che a breve concluderà le operazioni legate all’acquisto ufficiale del club, è pronto ad investire sul mercato circa 20 milioni al fine di potenziare la rosa attualmente a disposizione del tecnico Stefano Colantuono. In primis, ad esempio, si cercherà di acquistare qualche difensore d’esperienza che conosca bene il campionato.

Salernitana, c’è Caceres nel mirino

Nel mirino, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Mattino’, è finito Martin Caceres in rotta di collisione con il Cagliari che lo ha messo fuori rosa. Il divorzio tra le parti andrà in scena a breve ed il club amaranto è alla finestra, in attesa di farsi avanti ufficialmente. A centrocampo piace un altro elemento dei sardi: Razvan Marin, autore di 3 assist in 18 apparizioni. In attacco, invece, i riflettori sono puntati su Andrea La Mantia, ai margini nell’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

In attesa di concretizzare qualche colpo, la Salernitana ripartirà da Franck Ribery. “È un grande campione – sono le parole rilasciate da Iervolino ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ e con i grandi campioni da parte nostra ci sarà sempre un’interlocuzione forte e costruttiva. Resta lui la nostra luce”. Probabile, invece, l’addio di Nwankwo Simy apparso un corpo estraneo fin qui. “Quando le cose non vanno bene le responsabilità non sono mai dei singoli, bensì di tutti coloro che a vario titolo condividono il progetto”.