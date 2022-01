Salernitana, che Capodanno! Il nuovo presidente fa già sognare i tifosi

Danilo Iervolino è il nuovo presidente della Salernitana. L’imprenditore napoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il 2022 è iniziato alla grande per i tifosi della Salernitana. Il club granata ha un nuovo presidente: Danilo Iervolino. L’ok definitivo per il cambio di proprietà è arrivato pochi minuti della mezzanotte, termine ultimo per la cessione del team campano. L’ufficialità, come riporta ‘Fanpage.it’, arriverà il prossimo 3 gennaio.

Lo spettro dell’esclusione dal campionato è stato spazzato via all’ultimo respiro, ma questa è un’ottima notizia per tutto il calcio italiano. La Serie A così potrà terminare senza uno scossone che avrebbe fatto fare una brutta figura a tutto il movimento. Adesso andiamo a scoprire chi è il ‘salvatore’ della Salernitana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana, il nuovo patron Iervolino: “Farò di tutto per evitare la retrocessione”

Daniele Iervolino, 43 anni, originario di Palma Campania (comune della provincia di Napoli), è stato il fondatore dell’Università telematica ‘Pegaso‘. L’Ateneo venne istituito nel 2006 ed oggi ha 60 sedi in tutta Italia. L’imprenditore napoletano ha venduto le quote della sua ‘creatura’ lo scorso settembre al Fondo Cvc per un miliardo di euro. Da pochi mesi ha anche acquisito il 51% delle quote di Bfc Media, azienda presente nel mondo dell’informazione.

LEGGI ANCHE >>> Buon 2022! Che sia un anno alla Simon Kjaer

Il nuovo patron della Salernitana, che ha investito circa 35 milioni di euro per l’acquisizione dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazione, riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Farò di tutto per evitare la retrocessione della squadra. Ho sempre messo grande entusiasmo in ogni mio progetto e lo farò anche in questo. Amo Salerno, voglio allestrire un rapporto osmotico con la città. Ho un’amicizia fraterna a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone. Punterò sui giovani e sulla crescita del club”.