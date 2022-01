“Tagliati fuori…”: Juve, la brutta notizia per Allegri arriva in diretta

La Juve di Massimiliano Allegri sarebbe ‘tagliata fuori’ dalla cosiddetta lotta Scudetto: l’ex allenatore non ha dubbi

La Juventus di Massimiliano Allegri ha riscontrato diverse difficoltà nella prima parte di questa stagione di Serie A. Le sconfitte subite contro Empoli, Napoli, Sassuolo, Verona e Atalanta non hanno aiutato l’umore dei bianconeri. Attualmente la squadra si trova al 5° posto della classifica in campionato, con 34 punti.

A 12 punti dal primo posto e a 8 dal secondo posto, è perciò non propriamente vicina alla vetta e alla lotta scudetto. Almeno allo stato attuale delle cose. Cruciale sarà il mese di gennaio, in cui la Juve dovrà affrontare diversi big match, tra cui quello contro il Napoli e contro la Roma. A tal proposito ha voluto dire la sua Gigi Maifredi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Maifredi non ha alcun dubbio: “Non mi ha convinto, tagliata fuori…”

L’ex allenatore italiano, Gigi Maifredi, ha parlato delle prestazioni fatte vedere dalla Juventus nella prima parte di questa stagione di Serie A. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina non ha evitato l’arrivo di sconfitte pesanti, che hanno pesato sulla mentalità dei bianconeri. La difficoltà nel trovare gol e gli esuberi presenti specialmente a centrocampo, poi, non hanno facilitato la situazione.

LEGGI ANCHE >>> Il Chelsea lo mette in castigo e Lukaku risponde… con un video

Gigi Maifredi, quindi, ai microfoni di ‘1 Station Radio’ ha parlato del momento storico della Juve, in particolare facendo riferimento alla lotta Scudetto: “Al di là delle recenti vittorie, non mi hanno ancora convinto. La Juventus è tagliata fuori dalla corsa scudetto perché ha troppi punti di distacco dall’Inter. È rientrata nella corsa per i primi quattro posti e devo dire che era impensabile recuperasse punti a squadre come Atalanta e Napoli, ma si sa: il calcio non è una scienza”.