Il Chelsea lo mette in castigo e Lukaku risponde… con un video

Dopo la lunga intervista concessa a Sky Sport, Romelu Lukaku risponde al castigo impostogli dal Chelsea: il video-messaggio del bomber

L’intervista a Sky Sport ha fatto molto rumore. Soprattutto considerando il momento stagionale del Chelsea. Adesso, Romelu Lukaku è ben lontano dall’essere l’intoccabile che sembrava qualche mese fa. E il rapporto con Tuchel appare ancor più incrinato, dopo le incomprensioni degli ultimi giorni.

D’altronde, anche la risposta del Chelsea è stata netta: multato per 500mila euro dal club per le sue dichiarazioni, Lukaku è stato messo in ‘castigo’ dal presidente Abramovic. E anche la tribuna dell’ultima giornata è stato un messaggio chiaro all’ex Inter, da parte di Tuchel e del suo staff tecnico.

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

“Mi scuso con i tifosi…”, Chelsea: ecco la risposta ufficiale di Lukaku

Attraverso un video sui canali ufficiali del Chelsea, anche Romelu Lukaku ha voluto inviare un messaggio chiaro all’ambiente dei Blues: “Mi scuso per tutto il dispiacere che ho causato. Voi tifosi conoscete il legame che ho con questo club, fin da quando ero adolescente. Capisco la vostra delusione, adesso farò del mio meglio per farmi perdonare. Mostrerò il mio impegno in allenamento e in partita, giorno dopo giorno”.

E ancora, Lukaku continua: “Voglio scusarmi con l’allenatore, con la dirigenza e con i miei compagni. Questo non era il momento migliore per certe dichiarazioni, voglio voltare pagine. La mia volontà è quella di andare avanti e mettere nel mirino le prossime partite. Adesso ci sono da vincere tante partite, voglio aiutare la squadra mettendo in campo le migliori prestazioni possibili”.