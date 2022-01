“Sono loro…”, occhio Donnarumma: spuntano due nuovi rivali

Dopo aver vinto il premio Yashin, Gianluigi Donnarumma è stato candidato dalla Fifa come miglior portiere del 2021.

Il PSG domenica giocherà contro il Lione per la prima giornata della Ligue 1 dopo la sosta natalizia. Il club parigino èsaldamente in vetta alla classifica, visto che ha ben tredici punti di vantaggio sul Nizza secondo. Pochettino contro il Lione dovrà fare fronte a tante assenze, considerando la moltitudine di calciatori positivi al Covid-19.

Tra i calciatori del PSG che hanno contratto il virus c’è Donnarumma. I primi mesi sotto l’ombra della Torre Eiffel non sono stati facili per l’ex giocatore del Milan, considerando il continuo avvicendamento in porta con Navas. Lo stesso portiere ha ammesso di soffrire il non essere titolare fisso nel team parigino.

PSG, Donnarumma candidato dalla Fifa come miglior portiere del 2021

Nonostante le panchine di questa prima parte di stagione, Donnarumma è stato inserito dalla Fifa, come quanto riportato dal Hadrien Grenier su ‘Twitter’, nella lista dei tre finalisti per il premio ‘Fifa the Best’ di miglior portiere dell’anno 2021. Il giornalista francese ha riportato anche gli ‘avversari’ del calciatore italiano.

I due contendenti di Donnarumma al premio, infatti, saranno Mendy del Chelsea e Neuer del Bayern Monaco. Questa candidatura è un’altra soddisfazione per l’estremo difensore italiano dopo il premio Yashin e la vittoria dell’Europeo con l’Italia. L’ex Milan spera di poter guaririre il prima possibile dal Covid per prendersi la titolarità nel PSG.