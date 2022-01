Pessima notizia per Donnarumma: l’annuncio fa tremare il PSG

Il portiere del Psg Donnarumma è risultato positivo al Covid: il calciatore, già posto in isolamento, si aggiunge alla lista dei francesi

Gigio Donnarumma positivo al Covid-19. Un altro ostacolo lungo l’avventura del portiere italiano al Psg. Il calciatore è risultato positivo al virus nella giornata di oggi. A poche ore di distanza dalla partita in cui l’ex Milan è sceso in campo come titolare.

Psg, c’è un altro positivo nel gruppo squadra: positivo al Covid anche Gianluigi Donnarumma

La notizia della positività di Gianluigi Donnarumma, come confermato da ‘RMC’, arriva dopo che nei giorni scorsi erano già state accertate altre quattro positività all’interno del gruppo squadra della formazione parigina. Erano infatti risultati positivi ai precedenti tamponi il portiere spagnolo Sergio Rico, il difensore esterno sinistro Juan Bernat, il giovanissimo terzino destro Nathan Bitumazala, il centrocampista Danilo Pereira e Leo Messi. A questi si è aggiunta adesso anche la positività di Donnarumma, già posto in isolamento per un periodo di una settimana.

A questo punto, Pochettino inizia a temere qualche contraccolpo in vista delle prossime partite. Il rischio focolaio all’interno del gruppo squadra parigino è alto. In vista dell’impegno in trasferta di domenica sera contro il Lione, il Psg si aggrappa a Keylor Navas.

Le alternative al portiere del Costa Rica sono ora rappresentate dal 31enne francese Alexandre Letellier, dai giovani Garissone Innocent e Denis Franchi. Quest’ultimo, nato in Italia, è andato in panchina nel match contro il Manchester City di Champions League. Il classe 2002 friulano ha invece occupato per 4 volte i pali della porta del Psg in Youth League.

Il numero uno di Castellammare di Stabia è sceso in campo appena ieri nella sfida di Coppa di Francia contro il Vannes Olympique. I parigini di Mauricio Pochettino si sono imposti con disarmante scioltezza. In rete sono andati nell’occasione Kimpembé e tre volte Kylian Mbappé nella seconda parte di gara.