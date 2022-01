“Non vi aspettate questo”: Mercato Milan, Maldini avverte i tifosi

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Milan-Roma. Tra i temi trattati anche il mercato rossonero e i paletti messi dalla dirigenza.

“Non aspettatevi colpi da parecchi milioni!” Paolo Maldini, a nome della dirigenza del Milan, mette le cose in chiaro ai microfoni di DAZN. Il mercato del Milan non sarà all’insegna delle spese eccessive. Anzi, tutt’altro.

“Cercheremo di essere sempre sostenibili, perché questa è la missione che ci è stata data dalla nostra proprietà.” ha continuato Maldini, invitando i tifosi a non volare alto con la fantasia. Movimenti in entrata ci saranno, ma saranno funzionali e soprattutto convenienti dal punto di vista economico.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Maldini sul mercato del Milan: “Abbiamo una sola necessità”

Non fare spese folli non vuol dire però non spendere affatto. Maldini ci tiene a chiarire che movimenti potranno essere fatti. Soprattutto per quanto riguarda la difesa. “Al momento è l’unica necessità, vista la situazione di Kjaer attualmente infortunato.” ha dichiarato Maldini. “Poi vedremo se ci sarà una soluzione in prestito o a titolo definitivo.”

LEGGI ANCHE >>> Luis Alberto furioso: il gesto durante Lazio-Empoli diventa virale

Nomi? Uno su tutti quello di Botman. Ma anche qui Maldini ci tiene a chiarire immediatamente: “E’ un bravissimo calciatore. Ha un contratto fino al 2024, vedremo. Naturalmente non è l’unico bravo e ci sono anche altri giocatori sui quali poter puntare.” Insomma, il difensore olandese classe 2000 interessa. Tutto però sarà fatto solo e soltanto all’insegna del rapporto qualità/prezzo.