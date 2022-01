Luis Alberto furioso: il gesto durante Lazio-Empoli diventa virale

Luis Alberto perde le staffe e si becca un giallo. Il laziale ha nervosamente calciato in tribuna il pallone durante il match contro l’Empoli.

Una giallo definibile ‘sciocco’ quello rimediato da Luis Alberto durante il secondo tempo tra Lazio ed Empoli. Con la gara sul momentaneo punteggio di 2-2, il centrocampista spagnolo della Lazio ha reagito in maniera stizzita ad alcune decisioni dell’arbitro, lasciandosi andare ad una reazione definita dal direttore di gioco esagerata e meritevole di cartellino.

Dopo un intervento in area non sanzionato su Zaccagni, il direttore di gara ha fischiato un fallo a favore dell’Empoli. Decisione che non ha mandato Luis Alberto su tutte le furie. Il centrocampista, che a gioco fermo ha ricevuto il pallone, ha così deciso di sfogare tutta la sua rabbia calciandolo in tribuna.

Un gesto che ha subito trovato il parere contrario da parte dell’arbitro Giua che immediatamente ha messo mano al taschino. Cartellino giallo per Luis Alberto tra l’incredulità dei compagni, con il gesto che immediatamente è diventato virale sui social.

Luis Alberto, la stizza per un pareggio ‘incredibile’

La reazione di Luis Alberto è esemplificativa di un atteggiamento a tratti nervoso da parte della Lazio. I biancocelesti, sebbene il pari in extremis, hanno per larghi tratti rischiato di perdere clamorosamente il match contro l’Empoli.

Grandi proteste e grande nervosismo soprattutto per il gol annullato dal VAR a Patric. Ma soprattutto grande rammarico per il rigore fallito da Ciro Immobile che, se non fosse stato per il gol di Milinkovic-Savic del 3-3, avrebbe significato sconfitta contro l’Empoli.