Non c’è il vice Spalletti: colpo di scena in panchina con la Juventus

Il Napoli affronterà la Juventus in piena emergenza: il Covid ha fermato 5 giocatori e anche Spalletti e il suo vice. Chi guiderà la squadra?

Si complica sempre di più il cammino del Napoli di Luciano Spalletti, che sognava lo Scudetto ma che rischia di crollare stasera allo Juventus Stadium. In quello che è un vero e proprio scontro diretto i campani faticheranno addirittura a schierare una vera e propria formazione.

Sono addirittura 8 gli assenti. Anguissa, Koulibaly e Ounas sono impegnati in Coppa d’Africa, mentre Lozano, Meret e Malcuit sono risultati positivi al COVID-19. Stesso discorso per Osimhen, ancora infortunato, mentre Mario Rui è squalificato e Lobotka, Zielinski e Rrahmani sono ancora a rischio quarantena.

Se non bastasse tutto questo, anche Luciano Spalletti è risultato positivo al coronavirus e dovrà seguire la partita da casa. Doveva sostituirlo il vice Marco Domenichini, ma come riporta la Gazzetta dello Sport anche il secondo non sta affatto bene e potrebbe non farcela a sedersi in panchina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve-Napoli, Spalletti non c’è e il vice è in dubbio: chi va in panchina?

La Gazzetta dello Sport riporta che mentre il Napoli predisporrà un nuovo giro di tamponi il posto in panchina che spettava a Spalletti prima e a Domenichini poi potrebbe infine essere occupato da Daniele Baldini. L’ex difensore dell’Empoli sarebbe l’unico membro dello staff del tecnico campano ad avere infatti i titoli per allenare una squadra di Serie A.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Genoa, Shevchenko esulta: scambio col top

Potrebbe toccare quindi proprio a Baldini il gravoso compito di guidare il Napoli nella trasferta all’Allianz Stadium. Una sfida delicata e importantissima, che sarebbe stata difficile anche senza i tanti problemi affrontati dai campani nelle ultime settimane. E che adesso sembra davvero proibitiva.