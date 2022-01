Calciomercato Genoa, Shevchenko esulta: scambio col top

Il Genoa insegue la salvezza e potrebbe accontentare Shevchenko, che chiede rinforzi, con l’arrivo di un big in uscita dal Cagliari.

Il calciomercato di gennaio rappresenta per molte squadre l’occasione giusta per puntellare la rosa e correggere gli errori commessi in estate. Con poche mosse indovinate un club può cambiare il proprio destino, e lo stesso vale per i giocatori coinvolti nelle trattative.

Senz’altro è quello che sperano Cagliari e Genoa, che nelle ultime ore avrebbero intavolato un possibile scambio di difensori che coinvolgerebbe Diego Godin e Cristiano Biraschi. Il primo, glorioso centrale 35enne uruguaiano, dovrebbe accontentare Shevchenko che per salvare il Grifone ha chiesto uomini di esperienza. Il secondo invece andrebbe a formare la nuova difesa sarda che a gennaio ha già registrato l’arrivo di Lovato e Goldaniga.

Calciomercato, Genoa e Cagliari pensano a uno scambio di difensori

Dopo aver scritto la storia con la maglia dell’Atletico Madrid, Diego Godin è arrivato in Italia nell’estate 2019 da svincolato, rinforzo per l’Inter dove però non ha mai ingranato. Dopo una sola stagione in nerazzurro ecco il trasferimento al Cagliari, in cui però sembra aver confermato il timore di chi lo vedeva inevitabilmente in declino.

È per questo che secondo Gianluca Di Marzio, che ha riportato la notizia del possibile scambio con Biraschi, il Genoa avrebbe qualche dubbio sull’operazione. Incertezze che però potrebbero essere spazzate via dalla necessità impellente di Shevchenko di avere un uomo di esperienza a guidare il reparto arretrato, la base per costruire una salvezza non scontata.

Di contro il Cagliari, con l’arrivo di Biraschi, completerà la rivoluzione difensiva. Per salvarsi serve però qualcosa anche in altre zone del campo, ed è per questo che i sardi andranno alla ricerca di una mezzala e di una punta in questa sessione di mercato. La corsa per la salvezza passa anche da questo possibile intreccio.