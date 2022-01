“Ora sarà impossibile…”: il presidente sicuro sul futuro della Serie A

Il presidente dell’Hellas Verona parla della nuova regolamentazione scelta dal Consiglio di Lega di Serie A in merito alla questione Covid

Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ prima della sfida tra la sua squadra e lo Spezia. La compagine scaligera si è presentata regolarmente al match. Il massimo dirigente gialloblù ha spiegato il suo pensiero in merito al nuovo protocollo varato in queste ore.

Hellas Verona, Maurizio Setti cristallino: “Tanti milioni in ballo, il protocollo serve a evitare che la Serie A si fermi”

Nel corso del suo passaggio davanti ai microfoni prima del match tra Hellas Verona e Spezia, Maurizio Setti – presidente scaligero – ha parlato del protocollo varato dal Consiglio di Lega di Serie A che si è riunito d’urgenza nelle scorse ore per garantire la continuità del campionato: “E’ stato necessario per evitare che il campionato si fermasse. Chi è fuori dal mondo del calcio non conosce tanti aspetti. Con tutti questi milioni in ballo, servono delle regole precise per proseguire. Ci sono accordi molto importanti da rispettare per cui è stato necessario stilare queste nuove regole che serviranno a far disputare tutte le partite o quasi. Con queste regole è praticamente impossibile che una squadra possa non giocare”.

Setti ha poi parlato pure degli obiettivi dell’Hellas Verona. “Il suo è sempre quello di raggiungere la salvezza. Siamo venuti qui a giocare la nostra partita con 10-11 assenti nel rispetto delle regole e dei protocolli”.

La posizione di classifica della squadra scaligera è abbastanza tranquilla. I gialloblù hanno concluso il girone d’andata con 24 punti conquistati.