Cagliari, che gioia per Mazzarri: rimonta da sogno alla Sampdoria

Importante successo per il Cagliari che va sotto con la Sampdoria e poi rimonta. I rossoblù tornano al successo a distanza di tre mesi e mezzo. Curiosamente, l’ultima vittoria era arrivata proprio contro i doriani, sconfitti in quella occasione per 3-1. Gara dai due volti al ‘Marassi’. I blucerchiati sono andati avanti con un gol di Gabbiadini nella prima parte ma poi hanno subito il ritorno dei sardi nella seconda frazione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, Mazzarri rimonta la Samp nel secondo tempo con Deiola e Pavoletti e torna a sperare

Mazzarri si prende gioco della sua ex squadra e, almeno per il momento, salva la propria panchina. Il Cagliari passa a Genova contro la Sampdoria dopo un primo tempo in cui passano soltanto i padroni di casa con Manolo Gabbiadini che trafigge Cragno e prosegue il suo personale magic moment.

La Sampdoria però fa troppo poco per legittimare il vantaggio. Alla fine del match, quello dell’attaccante lombardo, sarà l’unico tiro in porta della squadra di D’Aversa che nel secondo tempo paga dazio e incassa una brutta sconfitta.

Il Cagliari, più con il cuore e l’orgoglio che con le idee, ribalta il match nel giro di un quarto d’ora. Deiola pareggia i conti dopo un pallone rubato a centrocampo. La formazione di Mazzarri trova pure il sorpasso con la terza rete stagionale di Pavoletti. Nel finale, Faragò spreca la palla del tris e poco dopo Candreva lascia la sua squadra in dieci dopo un brutto colpo ai danni di Carboni a gioco fermo.

LEGGI ANCHE >>> Incredibile Napoli: “Un calciatore sta andando all’aeroporto…”

Con la vittoria di questo pomeriggio il Cagliari torna in corsa per la salvezza. I sardi, saliti a 13, sono ora a più vicini allo Spezia, in campo con l’Hellas Verona. Si complica la situazione della Sampdoria che rimane a 20 punti in classifica.

TABELLINO. SAMPDORIA-CAGLIARI 1-2

MARCATORI: 18′ pt Gabbiadini, 10′ st Deiola, 27′ st Pavoletti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Ferrari A. (28′ st Ciervo), Yoshida (6′ st Dragusin), Chabot, Murru, Bereszynski, Ekdal (36′ st Yepes), Thorsby, Candreva, Gabbiadini (28′ st Quagliarella), Caputo (36′ st Torregrossa). All.: D’Aversa.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Lovato, Altare, Carboni, Bellanova, Deiola (30′ st Faragò), Marin, Grassi, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti (36′ st Pereiro). All.: Mazzarri.

ARBITRO: Camplone di Pescara.

ESPULSI: 46′ st Candreva.